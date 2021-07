LIVE Tour de France, ultima tappa in DIRETTA: tre fuggitivi al comando, si avvicina il momento della volata (Di domenica 18 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.59 Oltre alla Deceunick Quick-Step, in testa al gruppo ci sono anche il Team DSM e l’Alpecin-Fenix rispettivamente per Cees Bol e Jasper Philipsen. 18.58 Posizione arretrata nel gruppo per Mark Cavendish che è assistito da qualche compagno: vuole risparmiare qualche energia la maglia verde. 18.56 Altro passaggio sotto il traguardo: 20 chilometri alla fine e due giri al termine. 18.55 Si è messa in testa al gruppo la Deceunick Quick-Step ad accelerare il ritmo. 18.54 Mantengono un vantaggio intorno ai 25 secondi i battistrada, il plotone continua a controllare. 18.52 25 CHILOMETRI AL TERMINE! AUMENTA ... Leggi su oasport (Di domenica 18 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.59 Oltre alla Deceunick Quick-Step, in testa al gruppo ci sono anche il Team DSM e l’Alpecin-Fenix rispettivamente per Cees Bol e Jasper Philipsen. 18.58 Posizione arretrata nel gruppo per Mark Cavendish che è assistito da qualche compagno: vuole risparmiare qualche energia la maglia verde. 18.56 Altro passaggio sotto il traguardo: 20 chilometri alla fine e due giri al termine. 18.55 Si è messa in testa al gruppo la Deceunick Quick-Step ad accelerare il ritmo. 18.54 Mantengono un vantaggio intorno ai 25 secondi i battistrada, il plotone continua a controllare. 18.52 25 CHILOMETRI AL TERMINE! AUMENTA ...

Advertising

SpazioCiclismo : Il gruppo entra nel circuito finale, ora si fa sul serio per questa ultima tappa #TDF2021 - zazoomblog : LIVE Tour de France ultima tappa in DIRETTA: nessuno tenta la fuga ritmi bassi verso Parigi per festeggiare Pogacar… - tuttobiciweb_it : Seguite con noi l'ultima tappa del #TdF2021 LIVE ?? - ALEMC91 : RT @michele_bravi: Si aggiungono nuove date al Tour estivo (live piano e voce). Biglietti in vendita a partire dalle 11.00 di venerdì 16… - ukadultwebcams : gianna_ferrero -