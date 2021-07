LIVE Tour de France, ultima tappa in DIRETTA: ritmo blando in gruppo verso Parigi per festeggiare il trionfo di Pogacar (Di domenica 18 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.02 Foto di rito in testa al gruppo fra i componenti della squadra del vincitore. Mancano 100 chilometri alla conclusione, Bjerg è transitato per primo sulla Cote de Grès. 17.00 UAE-Emirates promossa pressoché in toto da questa Grande Boucle: Davide Formolo, Brandon McNulty e Rafal Majka hanno dato manforte a Pogacar in salita, Mikkel Bjerg è stata la rivelazione, Marc Hirschi è stato bravo a riciclarsi dopo una caduta che l’ha un po’ condizionato nello sviluppo delle tre settimane. 16.57 Ecco le immagini riguardanti l’ultima partenza della 108° edizione del ... Leggi su oasport (Di domenica 18 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.02 Foto di rito in testa alfra i componenti della squadra del vincitore. Mancano 100 chilometri alla conclusione, Bjerg è transitato per primo sulla Cote de Grès. 17.00 UAE-Emirates promossa pressoché in toto da questa Grande Boucle: Davide Formolo, Brandon McNulty e Rafal Majka hanno dato manforte ain salita, Mikkel Bjerg è stata la rivelazione, Marc Hirschi è stato bravo a riciclarsi dopo una caduta che l’ha un po’ condizionato nello sviluppo delle tre settimane. 16.57 Ecco le immagini riguardanti l’partenza della 108° edizione del ...

