LIVE Tour de France, ultima tappa in DIRETTA: passerella verso i Campi Elisi, Pogacar in trionfo (Di domenica 18 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.52 Ovviamente primo tratto di trasferimento, poi alle 16.30 il via ufficiale. 15.50 Il via sarà dato alle 16.15. 15.46 Corridori che al momento sono nella zona del foglio firma. 15.42 C'è attesa per lo sprint finale: Mark Cavendish infatti può superare Eddy Merckx a livello di vittorie nella Grande Boucle. 15.39 108,4 chilometri completamente pianeggianti da percorrere. 15.36 Sarà la consueta passerella conclusiva: Tadej Pogacar pronto a salire sul podio per il suo secondo trionfo consecutivo alla Grande Boucle. 15.34 In programma tra poco la ...

