LIVE Tour de France, ultima tappa in DIRETTA: passerella a Parigi, Cavendish può superare Merckx (Di domenica 18 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La cronaca della 20° tappa – Il confronto tra il Tour e il Giro – Quanto ha guadagnato Tadej Pogacar vincendo il Tour de France? Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 21° ed ultima tappa del Tour de France 2021. Sugli Champs-Elysées di Parigi va in scena l'ultimo ballo di questa 108° edizione della Grande Boucle. Si parte da Chatou per poi sfilare sulla cornice dei Campi Elisi sotto l'ombra dell'Arco di ...

