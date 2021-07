LIVE Tour de France, ultima tappa in DIRETTA: nessuno tenta la fuga, ritmi bassi verso Parigi per festeggiare Pogacar (Di domenica 18 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.35 80 chilometri alla conclusione: si prosegue tutti in gruppo ancora a basso voltaggio. 17.32 Tadej Pogacar era appena al suo terzo Grande Giro della carriera in questa Grande Boucle: terzo posto al debutto nella Vuelta del 2019, vittoria nel Tour dell’anno scorso, vittoria nel Tour di quest’anno. Numeri da predestinato: quando partecipa ad un Grand Tour, lo sloveno non scende mai dal podio. 17.29 La Slovenia ha vinto ben cinque tappe in questo Tour de France: tre per Tadej Pogacar, due per ... Leggi su oasport (Di domenica 18 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.35 80 chilometri alla conclusione: si prosegue tutti in gruppo ancora a basso voltaggio. 17.32 Tadejera appena al suo terzo Grande Giro della carriera in questa Grande Boucle: terzo posto al debutto nella Vuelta del 2019, vittoria neldell’anno scorso, vittoria neldi quest’anno. Numeri da predestinato: quando partecipa ad un Grand, lo sloveno non scende mai dal podio. 17.29 La Slovenia ha vinto ben cinque tappe in questode: tre per Tadej, due per ...

