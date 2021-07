LIVE Tour de France in DIRETTA: Van Aert vince a Parigi, trionfo di Pogacar. Classifica: 12° Cattaneo (Di domenica 18 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Classifica GENERALE FINALE Tour DE France LA CRONACA DELLA TAPPA DI OGGI 19.34 Con il meraviglioso successo di Wout Van Aert sui Campi Elisi e la vittoria schiacciante di Tadej Pogacar, finisce qui la 108° edizione del Tour de France. Grazie per averci seguito in questo meraviglioso percorso e rimanete con noi per le considerazioni finali su questa Grande Boucle. Un caro saluto e a presto! 19.33 Questa la Classifica generale definitiva della Grande Boucle: 1 TADEJ ... Leggi su oasport (Di domenica 18 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGENERALE FINALEDELA CRONACA DELLA TAPPA DI OGGI 19.34 Con il meraviglioso successo di Wout Vansui Campi Elisi e la vittoria schiacciante di Tadej, finisce qui la 108° edizione delde. Grazie per averci seguito in questo meraviglioso percorso e rimanete con noi per le considerazioni finali su questa Grande Boucle. Un caro saluto e a presto! 19.33 Questa lagenerale definitiva della Grande Boucle: 1 TADEJ ...

