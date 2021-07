LIVE – Tour de France 2021, 21^tappa Chatou-Parigi: tutti gli aggiornamenti (DIRETTA) (Di domenica 18 luglio 2021) La DIRETTA scritta della ventunesima e ultima tappa del Tour de France 2021, da Chatou a Parigi di 122 chilometri. Arrivo serale con la consueta passerella sui Campi Elisi, il trionfo di Tadej Pogacar è ormai delineato ma uno dei temi di giornata sarà senza dubbio il possibile sorpasso di Mark Cavendish nei confronti di Eddy Merckx per numero di vittorie di tappa alla Grande Boucle. Sportface vi racconterà in tempo reale la tappa fin dalla partenza, per non farvi perdere assolutamente nulla.Segui il LIVE a partire dalle 16:00 PERCORSO E ALTIMETRIA COME SEGUIRE LA CORSA IN ... Leggi su sportface (Di domenica 18 luglio 2021) Lascritta della ventunesima e ultima tappa delde, dadi 122 chilometri. Arrivo serale con la consueta passerella sui Campi Elisi, il trionfo di Tadej Pogacar è ormai delineato ma uno dei temi di giornata sarà senza dubbio il possibile sorpasso di Mark Cavendish nei confronti di Eddy Merckx per numero di vittorie di tappa alla Grande Boucle. Sportface vi racconterà in tempo reale la tappa fin dalla partenza, per non farvi perdere assolutamente nulla.Segui ila partire dalle 16:00 PERCORSO E ALTIMETRIA COME SEGUIRE LA CORSA IN ...

