LIVE – Torino-Obermais Merano 10-0, amichevole precampionato 2021 (DIRETTA) (Di domenica 18 luglio 2021) La DIRETTA LIVE di Torino-Obermais Merano, amichevole del precampionato 2021 dei granata. E’ arrivato il momento del primo test stagionale per i piemontesi di Juric, che dopo diversi giorni di preparazione in ritiro sono pronti ora per affrontare una formazione dilettantistica del campionato di Eccellenza. Appuntamento fissato alle ore 17 di domenica 18 luglio, chi riuscirà ad avere la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. Le formazioni ufficiali: Torino: Milinkovic-Savic; Izzo, Buongiorno, Bremer; ... Leggi su sportface (Di domenica 18 luglio 2021) Ladideldei granata. E’ arrivato il momento del primo test stagionale per i piemontesi di Juric, che dopo diversi giorni di preparazione in ritiro sono pronti ora per affrontare una formazione dilettantistica del campionato di Eccellenza. Appuntamento fissato alle ore 17 di domenica 18 luglio, chi riuscirà ad avere la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. Le formazioni ufficiali:: Milinkovic-Savic; Izzo, Buongiorno, Bremer; ...

