LIVE – Sampdoria-Nuova Camunia 6-0 | amichevole precampionato 2021 DIRETTA

(Di domenica 18 luglio 2021) Ladi, matchdeldei doriani. Esordio stagionali per i ragazzi guidati da quest’anno da Roberto D’Aversa, che se la vedranno contro una formazione che milita nel campionato di terza categoria. A Temù, in provincia di Brescia, il ritiro estivo dei blucerchiati parte dunque con un test per mettere minuti sulle gambe, fischio d’inizio alle ore 17.30. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE LA PARTITA AGGIORNA LA ...

Mattinata leggera per la. In vista della prima amichevole della stagione, dopo un riscaldamento atletico sul campo .... Nel pomeriggio, alle ore 17.30, i blucerchiati affronteranno ...- Nuova Camunia sarà visibile oggi in tv ? Ecco il canale eventuale, l'orario e le ... SEGUI ILSU SPORTFACEA Temù, prima amichevole estiva 2021/22 tra Sampdoria e Nuova Camunia: sintesi, tabellino, risultato e cronaca live del match La Sampdoria scende in campo al centro sportivo di Temù per la prima amich ...Sampdoria Nuova Camunia, domenica 18 luglio alle ore 17.30 in streaming e diretta tv. Come non perdersi la prima amichevole dei blucerchiati La Sampdoria scende in campo per la prima amichevole estiva ...