LIVE – Napoli-Bassa Anaunia 8-0 | partita amichevole 2021 DIRETTA

(Di domenica 18 luglio 2021) Latestuale della gara. Gli azzurri, in vista della prima giornata del campionato di Serie A in programma tra il 21 ed il 22 agosto, si preparano a disputare una importante. Gli uomini guidati da Luciano Spalletti proseguiranno la loro preparazione contro la, rappresentativa locale che permetterà loro di mettere minuti nelle gambe. Il match è in programma alle ore 17:30 di domenica 18 luglio; Sportface.it fornirà costanti aggiornamenti in merito. CALENDARIO AMICHEVOLI ...

Advertising

zazoomblog : LIVE – Napoli-Bassa Anaunia 7-0 partita amichevole 2021 (DIRETTA) - #Napoli-Bassa #Anaunia #partita - SmorfiaDigitale : LIVE - Napoli-Bassa Anaunia alle 17.30: niente tv, diretta testuale su Tuttonapo... - infoitsport : Napoli-Bassa Anaunia LIVE: la prima formazione ufficiale di Spalletti - infoitsport : LIVE - Napoli-Bassa Anaunia 3-0, partita amichevole 2021 (DIRETTA) - infoitsport : LIVE – Napoli-Bassa Anaunia 4-0, doppietta di Osimhen -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Napoli

Seguisul nostro sito la diretta della gara trae Bassa Anaunia.15 - Manolas firma il 3 a 0 per il! Il difensore salta più in alto di tutti sull'angolo di Politano ed insacca! 7 - Osimhen raddoppia per il! 2 a 0 per gli azzurri dopo poco più di 5 ...Nei 3 sulla trequarti alle spalle di Osimhen ci sono Politano, Elmas e Ounas. Qui per il live dell'amichevole NAPOLI (4-2-3-1): Contini; Malcuit, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Demme; ...17.30 Il Bollettino del 18 luglio. La Protezione Civile ha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore. Sono stati effettuati 165.269 tamponi e individuati.