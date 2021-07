LIVE Motocross, GP Olanda MXGP in DIRETTA: Jeffrey Herlings vince Gara-1 in rimonta, Cairoli 8°! Alle 16.10 Gara-2 (Di domenica 18 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.55 ORDINE DI ARRIVO Gara-1 1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 36:28.182 17 0:00.000 0:00.000 2:06.939 7 50.339 2 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV Yamaha 36:30.745 17 0:02.563 0:02.563 2:06.155 3 50.652 3 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 36:33.741 17 0:05.559 0:02.996 2:06.425 3 50.544 4 3 Febvre, Romain FRA FFM Kawasaki 36:39.677 17 0:11.495 0:05.936 2:05.983 3 50.721 5 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Yamaha 36:50.413 17 0:22.231 0:10.736 2:06.687 7 50.439 6 61 Prado, Jorge ESP RFME KTM 37:07.043 17 0:38.861 0:16.630 2:07.023 4 50.306 7 41 Jonass, Pauls ... Leggi su oasport (Di domenica 18 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.55 ORDINE DI ARRIVO-1 1 84NED KNMV KTM 36:28.182 17 0:00.000 0:00.000 2:06.939 7 50.339 2 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV Yamaha 36:30.745 17 0:02.563 0:02.563 2:06.155 3 50.652 3 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 36:33.741 17 0:05.559 0:02.996 2:06.425 3 50.544 4 3 Febvre, Romain FRA FFM Kawasaki 36:39.677 17 0:11.495 0:05.936 2:05.983 3 50.721 5 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Yamaha 36:50.413 17 0:22.231 0:10.736 2:06.687 7 50.439 6 61 Prado, Jorge ESP RFME KTM 37:07.043 17 0:38.861 0:16.630 2:07.023 4 50.306 7 41 Jonass, Pauls ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Motocross GP Olanda MXGP in DIRETTA: Coldenhoff e Herlings prendono la vetta di Gara-1 Cairoli 14° -… - zazoomblog : LIVE Motocross GP Olanda MXGP in DIRETTA: tutto pronto per Gara-1 Cairoli sfida Gajser e Herlings - #Motocross… - AlePassanti : RT @OA_Sport: LIVE #Motocross, GP Olanda #MXGP in DIRETTA: tutto pronto per Gara-1, #Cairoli sfida #Gajser e #Herlings #MXGPNetherlands ht… - OA_Sport : LIVE #Motocross, GP Olanda #MXGP in DIRETTA: tutto pronto per Gara-1, #Cairoli sfida #Gajser e #Herlings… -