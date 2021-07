LIVE Motocross, GP Olanda MXGP in DIRETTA: Coldenhoff tiene la vetta insidiato da Febvre, 8° Cairoli (Di domenica 18 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -8 Cairoli fa segnare il suo miglior tempo ma rimane settimo e, soprattutto, a quasi 10 secondi da Prado che lo precede in classifica -9 Si apre il nono giro con Coldenhoff in vetta con 2.8 su Gajser e 4.4 su Febvre! Herlings rimonta ed è quarto a 5.7 attenzione!!! Nulla è ancora deciso a Oss!!!!!!!!! -10 Febvre ci prova, ma Coldenhoff è durissimo e chiude la porta a ripetizione! Cairoli intanto supera Jonass ed è settimo! ATTENZIONE!!!!! CADE Febvre!!!!!!!!!! Il francese attacca ... Leggi su oasport (Di domenica 18 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-8fa segnare il suo miglior tempo ma rimane settimo e, soprattutto, a quasi 10 secondi da Prado che lo precede in classifica -9 Si apre il nono giro conincon 2.8 su Gajser e 4.4 su! Herlings rimonta ed è quarto a 5.7 attenzione!!! Nulla è ancora deciso a Oss!!!!!!!!! -10ci prova, maè durissimo e chiude la porta a ripetizione!intanto supera Jonass ed è settimo! ATTENZIONE!!!!! CADE!!!!!!!!!! Il francese attacca ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Motocross GP Olanda MXGP in DIRETTA: Coldenhoff e Herlings prendono la vetta di Gara-1 Cairoli 14° -… - zazoomblog : LIVE Motocross GP Olanda MXGP in DIRETTA: tutto pronto per Gara-1 Cairoli sfida Gajser e Herlings - #Motocross… - AlePassanti : RT @OA_Sport: LIVE #Motocross, GP Olanda #MXGP in DIRETTA: tutto pronto per Gara-1, #Cairoli sfida #Gajser e #Herlings #MXGPNetherlands ht… - OA_Sport : LIVE #Motocross, GP Olanda #MXGP in DIRETTA: tutto pronto per Gara-1, #Cairoli sfida #Gajser e #Herlings… -