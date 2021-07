LIVE Italia-Serbia 2-0 | Finale Mondiali U20 volley femminile in DIRETTA | azzurre ad un set dal titolo!

(Di domenica 18 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA25-20 Voliamo sul 2-0! 24-20 Primo tempo dietro di Graziani, sono quattro set-point! 23-20 Tica passa in mezzo al muro. 23-19 Ancora Omoruyi, che sassate! 22-19 Invasione a rete di Nwakalor, peccato perchè era arrivato un muro vincente. 22-18 Spallata impressionante di Omoruyi da posto quattro. 21-18 Omoruyi gioca col muro da seconda linea, ottimo colpo. 20-18 Ace di Kurtagic, time-ouy discrezionale per l’. 20-17 Scappa l’attacco di Frosini, azione un po’ confusionaria. 20-16 Si fa perdonare subito l’attaccante serba. 20-15 Errore in attacco di Uzelac. 19-15 Gardini passa in parallela e ci ...

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti nella Diretta di Italia-Russia, partita di volley valida per la finale degli Europei U16 femminili. Invece, la Russia di Svetlana Saronova ha battuto ...