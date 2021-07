LIVE Italia-Serbia 16-9, Finale Mondiali U20 volley femminile in DIRETTA: partenza super per le azzurre! (Di domenica 18 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16-9 Muro spaventoso di Graziani su Kockarevic. 15-9 Pipe di Savic, per poco non tiravamo su anche questa. 15-8 Ace di Omouyi, voliamo a +7! 14-8 Diagonale profonda di Gardini, ma in seconda linea siamo veramente di un altro LIVEllo. 13-8 Sassata di Omoruyi da posto due. 12-8 Ace di Kurtagic. 12-7 Esce la battuta di Guiducci. 12-6 Pipe spettacolare di Gardini, LIVEllo di gioco veramente elevato da entrambe le parti. 11-6 Si fa perdonare la banda serba con una diagonale indifendibile. 11-5 Scappa la parallela di Cvetkovic. 10-5 Diagonale di Omoruyi, attacco di una potenza ... Leggi su oasport (Di domenica 18 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16-9 Muro spaventoso di Graziani su Kockarevic. 15-9 Pipe di Savic, per poco non tiravamo su anche questa. 15-8 Ace di Omouyi, voliamo a +7! 14-8 Diagonale profonda di Gardini, ma in seconda linea siamo veramente di un altrollo. 13-8 Sassata di Omoruyi da posto due. 12-8 Ace di Kurtagic. 12-7 Esce la battuta di Guiducci. 12-6 Pipe spettacolare di Gardini,llo di gioco veramente elevato da entrambe le parti. 11-6 Si fa perdonare la banda serba con una diagonale indifendibile. 11-5 Scappa la parallela di Cvetkovic. 10-5 Diagonale di Omoruyi, attacco di una potenza ...

