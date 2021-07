LIVE Italia-Russia 21-25, Finale Europei U16 femminili volley in DIRETTA: azzurrine costrette a rincorrere (Di domenica 18 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-1 Primo tempo di Afinogenova, Russia avanti. 18.49 Inizia il secondo set. 21-25 Eremeeva schiaccia da zona 2 e porta il primo set in mano alla Russia. 21-24 Altro muro in zona 2 di Del Freo, l’Italia si avvicina. 20-24 Ottimo muro centrale su Asliamova. Italia a -5. 19-24 Asliamova fuori dalla zona 4. Russia che perde momentaneamente concentrazione e chiama il time out. 18-24 Kuznetsova non controbatte alla battuta di Manfredini. 17-24 Prima fuori di Kovaleva. Secondo set point Russia. 16-24 Ace di Kovaleva. Set ... Leggi su oasport (Di domenica 18 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-1 Primo tempo di Afinogenova,avanti. 18.49 Inizia il secondo set. 21-25 Eremeeva schiaccia da zona 2 e porta il primo set in mano alla. 21-24 Altro muro in zona 2 di Del Freo, l’si avvicina. 20-24 Ottimo muro centrale su Asliamova.a -5. 19-24 Asliamova fuori dalla zona 4.che perde momentaneamente concentrazione e chiama il time out. 18-24 Kuznetsova non controbatte alla battuta di Manfredini. 17-24 Prima fuori di Kovaleva. Secondo set point. 16-24 Ace di Kovaleva. Set ...

