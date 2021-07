LIVE Italia-Russia 1-2 0-4 | Finale Europei U16 femminili volley in DIRETTA | le azzurrine passano di nuovo in svantaggio

(Di domenica 18 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-6 Pavlova sbaglia l’appoggio, ostacolata dal pilastro che sorregge la rete. 0-6 Del Freo chiude lungo da zona 4. 0-5 Vighetto respinge male sulla prima russa. 0-4 Monaco schiaccia fuori da zona 3. Time out. 0-3 Altra deviazione fuori sulla Kovaleva. 0-2 Kovaleva pronta sotto rete a chiudere il punto. 0-1 Deviazione sulla Pavlova. 19.49 Inizia il quarto set. 21-25 Amoruso risponde nella propria metà campo. Lasi prende il terzo set ed è avanti 2-1. 21-24 Amoruso non salva in zona 5. Set point. 21-23 Afinogenova oltre la rete con le mani, punto ...

17:17 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA di Italia-Serbia, match valido per la finale dei Mondiali U20 di pallavolo femminile. Buonasera e benvenuti alla DIRETTA di Italia-Serbia, match valido per la finale dei Mondiali U20 di pallavolo femminile. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:50 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questo match e vi augura un buon proseguimento di serata, la Nazionale U16 si sta giocando