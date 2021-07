LIVE Italia-Russia 1-1 0-4 | Finale Europei U16 femminili volley in DIRETTA | le azzurrine pareggiano i conti

(Di domenica 18 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-6 Zakharova va lungo. 1-6 Risponde l’con il primo tempo centrale di Monaco. 0-6 Deviata la schiacciata di Asliamova.devastante in apertura di terzo set. 0-5 Afinogenova ok col primo tempo da zona 2. 0-4 Prima di Sarapova, aiutata dal nastro. Time out. 0-3 Pavlova va forte con il primo tempo. 0-2 Pallonetto di Asliamova centrale. 0-1 Fuori il primo tempo di Monaco. 19.19 Inizia il terzo set. 25-22 Asliamova, ancora fuori! Il secondo set è dell’! 1-1. 24-22 Prima efficace di Amoruso. Set point ...

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti nella Diretta di Italia-Russia, partita di volley valida per la finale degli Europei U16 femminili. Invece, la Russia di Svetlana Saronova ha battuto ...