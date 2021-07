Lirica: nuova classe di canto per l’Accademia Teatro alla Scala (Di domenica 18 luglio 2021) Milano, 18 lug. (Adnkronos) – Si è appena concluso il concorso per accedere al biennio 2021-2023 dell’Accademia di perfezionamento per cantanti lirici del Teatro alla Scala. Un concorso caratterizzato da grandi numeri.A contendersi l’ambito traguardo sono stati infatti ben 433 candidati di 55 diverse nazioni, 92 dei quali sono giunti alle ultime fasi eliminatorie. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 18 luglio 2021) Milano, 18 lug. (Adnkronos) – Si è appena concluso il concorso per accedere al biennio 2021-2023 deldi perfezionamento per cantanti lirici del. Un concorso caratterizzato da grandi numeri.A contendersi l’ambito traguardo sono stati infatti ben 433 candidati di 55 diverse nazioni, 92 dei quali sono giunti alle ultime fasi eliminatorie. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

zazoomblog : Lirica: nuova classe di canto per lAccademia Teatro alla Scala (2) - #Lirica: #nuova #classe #canto - TV7Benevento : Lirica: nuova classe di canto per l’Accademia Teatro alla Scala (2)... - TV7Benevento : Lirica: nuova classe di canto per l’Accademia Teatro alla Scala... - NizzaAmarilli : Tra musica e teatro mi sono ritrovata in radio: la Lirica Italiana - 13 luglio 2021 - Radio Nuova Trieste -