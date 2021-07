Lirica | nuova classe di canto per l’Accademia Teatro alla Scala 2

(Di domenica 18 luglio 2021) (Adnkronos) – Per i giovani solisti, a partire dal mese di ottobre, avrà inizio un biennio tanto impegnativo quanto ricco di opportunità, un corso che costituisce una delle storiche punte di diamante della proposta didattica scaligera.dinasce infatti nel 1997 per volontà di Riccardo Muti per raccogliere l’eredità della Scuola de ‘I Cadetti della’, creata negli anni Cinquanta da Arturo Toscanini e Antonio Ghiringhelli allo scopo di trasmettere alle nuove generazioni la grande tradizione dellirico. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

NizzaAmarilli : Tra musica e teatro mi sono ritrovata in radio: la Lirica Italiana - 13 luglio 2021 - Radio Nuova Trieste -

Ultime Notizie dalla rete : Lirica nuova

Metro

A parlare è l'assessore comunale Katiuscia Cassetta, lo scenario è quello della "" terrazza ... infine ci saranno sconti nei musei per quanti hanno acquistato biglietti per la stagione". Al ...La stagionedel Teatro Galli rende omaggio a Fellini con il debutto " 23 ottobre - dellaopera del compositore Matteo d'Amico ispirata ad un film progettato e mai realizzato che avrebbe ...Per i giovani solisti, a partire dal mese di ottobre, avrà inizio un biennio tanto impegnativo quanto ricco di opportunità, un corso che costituisce una delle s ..."La musica è il genere di arte perfetto [...] non può mai rivelare il suo segreto più nascosto", così Oscar Wilde descrisse il mistero di una forma d'altre, profondamente legata alla sua possibilità d ...