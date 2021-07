Libero De Rienzo morto, il dolore dei colleghi da Stefano Accorsi a Vanessa Incontrada: «Sono senza fiato…» (Di domenica 18 luglio 2021) Libero De Rienzo morto, il dolore di Vanessa Incontrada: «Sono senza fiato, le lacrime scendono senza fermarsi…». A pochi minuti dalla notizia della morte dell’attore – stroncato da un infarto in casa a 44 anni – Vanessa Incontrada dedica al collega parole piene di affetto e dolore su Instagram. «…solo ora leggo ciò che non avrei mai pensato di leggere – scrive Vanessa Incontrada – Liberoooooo io Sono ... Leggi su newscronaca.myblog (Di domenica 18 luglio 2021)De, ildi: «fiato, le lacrime scendonofermarsi…». A pochi minuti dalla notizia della morte dell’attore – stroncato da un infarto in casa a 44 anni –dedica al collega parole piene di affetto esu Instagram. «…solo ora leggo ciò che non avrei mai pensato di leggere – scriveooooo io...

Advertising

virginiaraggi : Mi dispiace tantissimo per la scomparsa di Libero De Rienzo. Ci ha regalato grandi emozioni grazie alle sue interpr… - enpaonlus : Nel bellissimo libro di Emanuele Trevi “I cani del nulla” la profonda sintonia di Libero Di Rienzo con Gina, animal… - stanzaselvaggia : Titolo a destra: come era meraviglioso, stupendo, talentuoso, unico Libero De Rienzo. Onoriamo la sua memoria! Tito… - planctonboy : RT @EyreJane85: 'E guarda che è brutto avere una risposta bella pronta e mai nessuno che ti fa la domanda giusta.' ~Libero De Rienzo - marcop842 : RT @bravimabasta: Ma quindi l’idea che di come è morto Libero De Rienzo non ci interessi nulla e che dovreste lasciarlo in pace non vi sfio… -