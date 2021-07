Libero De Rienzo, inchiesta sulla morte: inquirenti alla ricerca di risposte sulle ultime ore di vita dell’attore (Di domenica 18 luglio 2021) Le indagini sulla morte di Libero De Rienzo continuano: dopo l’apertura di un fascicolo da parte della Procura di Roma, gli inquirenti cercano risposte sulle sue ultime ore prima del decesso. L’attore è stato trovato senza vita a 44 anni, nella sua casa romana del quartiere Aurelio, il 15 luglio scorso. Scattato il sequestro del cellulare e posti i sigilli all’abitazione. Libero De Rienzo, inchiesta sulla morte: si cercano risposte ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 18 luglio 2021) Le indaginidiDecontinuano: dopo l’apertura di un fascicolo da parte della Procura di Roma, glicercanosueore prima del decesso. L’attore è stato trovato senzaa 44 anni, nella sua casa romana del quartiere Aurelio, il 15 luglio scorso. Scattato il sequestro del cellulare e posti i sigilli all’abitazione.De: si cercano...

Advertising

virginiaraggi : Mi dispiace tantissimo per la scomparsa di Libero De Rienzo. Ci ha regalato grandi emozioni grazie alle sue interpr… - ilpost : Scene, battute ed eredità di un film che fu “generazionale” sul serio, con grandi meriti di Libero De Rienzo - enpaonlus : Nel bellissimo libro di Emanuele Trevi “I cani del nulla” la profonda sintonia di Libero Di Rienzo con Gina, animal… - _DAGOSPIA_ : UCCISO DA UN MIX DI SEDATIVI ED EROINA.IPOTESI CHOC SULLA MORTE DI LIBERO DE - Alessia433 : RT @Zbarskij: Boh, forse è stato pubblicato in questi giorni da qualcun altro. Ma a me lui stava enormemente simpatico, poi questo attestat… -