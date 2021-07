Libero De Rienzo, il triste ricordo di Vanessa Incontrada | “Le mie lacrime scendono senza riuscire a fermarsi” (Di domenica 18 luglio 2021) La notizia della scomparsa di Libero De Rienzo ha sconvolto tutto il mondo del cinema: arrivano i primi messaggi di cordoglio. Il noto attore è infatti scomparso all’età di 44 anni a causa di un improvviso arresto cardiaco. Il suo corpo senza vita è stato trovato nella sua casa di Roma, dopo la segnalazione di un suo amico per le mancate risposte telefoniche. Libero abitava a Roma dall’età di due anni, ma il suo cuore era senz’altro napoletano. Sposato con la costumista Marcella Mosca, Di Rienzo ha lasciato due figli di 6 e 2 anni. Ecco come l’ha ricordato una famosissima attrice, che è stata sua ... Leggi su cityroma (Di domenica 18 luglio 2021) La notizia della scomparsa diDeha sconvolto tutto il mondo del cinema: arrivano i primi messaggi di cordoglio. Il noto attore è infatti scomparso all’età di 44 anni a causa di un improvviso arresto cardiaco. Il suo corpovita è stato trovato nella sua casa di Roma, dopo la segnalazione di un suo amico per le mancate risposte telefoniche.abitava a Roma dall’età di due anni, ma il suo cuore era senz’altro napoletano. Sposato con la costumista Marcella Mosca, Diha lasciato due figli di 6 e 2 anni. Ecco come l’ha ricordato una famosissima attrice, che è stata sua ...

virginiaraggi : Mi dispiace tantissimo per la scomparsa di Libero De Rienzo. Ci ha regalato grandi emozioni grazie alle sue interpr… - ilpost : Scene, battute ed eredità di un film che fu “generazionale” sul serio, con grandi meriti di Libero De Rienzo - ciropellegrino : Volevo ringraziare @SianiPaolo per il suo ricordo, dolcissimo, di #liberoderienzo . - fidelma38193986 : RT @bravimabasta: Ma quindi l’idea che di come è morto Libero De Rienzo non ci interessi nulla e che dovreste lasciarlo in pace non vi sfio… - EnioNonno : RT @bravimabasta: Ma quindi l’idea che di come è morto Libero De Rienzo non ci interessi nulla e che dovreste lasciarlo in pace non vi sfio… -