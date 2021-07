Libero De Rienzo, è giallo sulla morte: al vaglio degli investigatori telefono e pc dell’attore. Trovate in casa scatole di tranquillanti (Di domenica 18 luglio 2021) Sono attesi per lunedì 19 luglio gli esami dei Carabinieri del Ris sulle tracce di polvere bianca riTrovate nell’appartamento di Libero De Rienzo, l’attore romano morto lo scorso 15 luglio per un infarto a soli 44 anni. Verrà effettuata sempre lunedì al Policlinico Gemelli l’autopsia sul corpo di De Rienzo per cercare di capire quali siano state le cause della sua morte improvvisa. L’attore è stato infatti trovato riverso per terra da un amico che era passato a casa sua a seguito della segnalazione della moglie- Marcella Mosca, a Napoli con i figli- preoccupava perchè non aveva notizie del ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 18 luglio 2021) Sono attesi per lunedì 19 luglio gli esami dei Carabinieri del Ris sulle tracce di polvere bianca rinell’appartamento diDe, l’attore romano morto lo scorso 15 luglio per un infarto a soli 44 anni. Verrà effettuata sempre lunedì al Policlinico Gemelli l’autopsia sul corpo di Deper cercare di capire quali siano state le cause della suaimprovvisa. L’attore è stato infatti trovato riverso per terra da un amico che era passato asua a seguito della segnalazione della moglie- Marcella Mosca, a Napoli con i figli- preoccupava perchè non aveva notizie del ...

