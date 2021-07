Letta si candida alle suppletive di Siena | ' Se dovessi perdere ne trarrei le conseguenze'

(Di domenica 18 luglio 2021) Enricoè pronto a lasciare nel caso perdesse le elezioni nel collegio toscano che, in ottobre, dovrebbe portarlo in Parlamento: "E' evidente che se i cittadini mi rifiuteranno, ne trarrò le ...

outstreamsi fida "molto della ministra Cartabia": "Se vogliamo affrontare il percorso in modo ordinato - dichiara - occorre affidare a lei il volante, la guida di questo confronto nelle Camere"...Enricosia Siena per entrare in Parlamento: mossa (disperata) per il Quirinale?Da martedì per venti giorni a Santomato va in scena la Festa dell’Unità regionale: ospiti il segretario Letta e tanti big ...Il segretario Pd: "Riforma della Giustizia necessaria, ma ci fidiamo di Cartabia. Lavoriamo bene con Draghi e puntiamo a un'alleanza solida con Conte" ...