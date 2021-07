Letta: 'Riforma giustizia in autunno, fondamentale per fondi Pnrr' | 'Sono per l'obbligo vaccinale, irresponsabile chi contro il green pass' (Di domenica 18 luglio 2021) La Riforma della giustizia è 'ottima e noi la sosteniamo convintamente': lo ha detto Enrico Letta intervistato alla festa dell'Unità di Testaccio, a Roma. 'L'intera norma deve diventare legge in ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 18 luglio 2021) Ladellaè 'ottima e noi la sosteniamo convintamente': lo ha detto Enricointervistato alla festa dell'Unità di Testaccio, a Roma. 'L'intera norma deve diventare legge in ...

Advertising

bobogiac : Quindi Letta il duro che “sul ddl Zan non si tratta” (ammazzando la legge), dice che sulla giustizia si può trattar… - davidefaraone : La penso come Letta, la riforma Cartabia è ottima ma può ancora essere migliorata in Parlamento. Naturalmente spero… - petergomezblog : Anche Letta ora vuole cambiare la riforma Cartabia: “Si può migliorare in Parlamento”. - HattoriHanzo81 : RT @Enrico__Costa: Il Pd, ha resistito ben una settimana a difesa della riforma Cartabia. Oggi Letta già prefigura “miglioramenti” (leggasi… - todorov_denis : RT @bobogiac: Quindi Letta il duro che “sul ddl Zan non si tratta” (ammazzando la legge), dice che sulla giustizia si può trattare (ammazza… -