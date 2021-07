Letta al palio di Siena scalda la contrada dei renziani Iv chiede in cambio l' appoggio a un candidato a Roma

(Di lunedì 19 luglio 2021)si prepara ad una edizione del tutto nuova del. Con in gara un cavallo d’eccezione e cioè Enrico. Il segretario dem ha infatti deciso di candidarsi nel collegio toscano (die Arezzo, ndr) per le suppletive della Camera dei deputati. Una corsa che già accende le contrade. Una in particolare: quella deiche proprio nel capoluogo senese sono numericamente forti. Il 6,8 per cento raggiunto da Italia viva alle scorse Regionali, infatti, fa sì che il partito di Matteo Renzi possa giocare un ruolo importante sull’esito di questa competizione. Segui su affaritaliani.it

Mette inun bottino di seggi, la cosiddetta quota maggioritaria, che costringe i leader a ... A quel punto non ci sarà scampo: tra Enricoe Antonio Conte scatterà la stessa perversa dinamica ...D'altronde c'è troppo in- come i denari del Pnrr legati anche alla velocizzazione dei ... che sta creando non pochi problemi al Pd, il cui segretario Enricone ha fatto una battaglia ...L’avvertimento dell’ex sindaco di Siena Bruno Valentini. Il segretario del Pd: “Se perdo, lascio. Ma non come qualcun altro…” ...In cambio dell'appoggio di Iv alla corsa del segretario dem, il partito di Renzi chiede il sostegno a un suo candidato nel collegio di Roma-Primavalle ...