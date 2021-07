L’efficacia dei vaccini per gli over 60: solo il 3% finisce in terapia intensiva (Di domenica 18 luglio 2021) Lo studio dell’Istituto superiore di Sanità: L’efficacia complessiva della vaccinazione che «è superiore al 70% nel prevenire l’infezione in vaccinati con ciclo incompleto» e «superiore all’88% per i vaccinati con ciclo completo». Rischio zero per i giovani Leggi su corriere (Di domenica 18 luglio 2021) Lo studio dell’Istituto superiore di Sanità:complessiva della vaccinazione che «è superiore al 70% nel prevenire l’infezione in vaccinati con ciclo incompleto» e «superiore all’88% per i vaccinati con ciclo completo». Rischio zero per i giovani

