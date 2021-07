Leclerc | ' Fa male | ma sono orgoglioso di questa Ferrari'

(Di domenica 18 luglio 2021) 'Difficile per me godermi questo momento. Ho dato il 200%, ma non è stato sufficiente, fa'. Charlesnon nasconde la delusione, a Silverstone è andato veramente a un passo dal regalare ...

Charlesè stato molto bravo tutto il weekend, in qualifica, nella qualifica sprint e oggi ... Terzo posto? Forse mi ero espresso: possiamo farcela, ad eccezione del 2020 siamo sempre ...'Difficile per me godermi questo momento. Ho dato il 200%, ma non è stato sufficiente, fa'. Charlesnon nasconde la delusione, a Silverstone è andato veramente a un passo dal regalare alla Ferrari un inatteso quanto meritato trionfo. 'Ci aspettavamo di essere competitivi - ha ...“Non ho rischiato” — Il dispiacere è grande: “Fa male questo secondo posto - prosegue Charles - ma dobbiamo guardare tutta la gara. Charles Leclerc non nasconde la delusione, a Silverstone è andato ve ...Il team principal della Ferrari ha sottolineato il rammarico per una vittoria sfuggita a pochi chilometri dalla fine, spiegando però di aver lottato con avversari fuori portata ...