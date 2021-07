Le Regioni chiedono regole certe per il ritorno in classe. Nardini (Toscana): “Non si può improvvisare” (Di domenica 18 luglio 2021) Il governo e le Regioni sono al lavoro per la riapertura delle scuole a settembre, ma gli enti locali chiedono di più all'esecutivo Draghi. Su La Repubblica, l'assessore all'Istruzione della Regione Toscnaa, Alessandra Nardini, non nasconde perplessità in vista del ritorno in classe. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 18 luglio 2021) Il governo e lesono al lavoro per la riapertura delle scuole a settembre, ma gli enti localidi più all'esecutivo Draghi. Su La Repubblica, l'assessore all'Istruzione della Regione Toscnaa, Alessandra, non nasconde perplessità in vista delin. L'articolo .

orizzontescuola : Le Regioni chiedono regole certe per il ritorno in classe. Nardini (Toscana): “Non si può improvvisare” - filidifumetto : RT @Biancanevermind: Aumentano i casi quindi le regioni chiedono un nuovo cambio dei parametri per evitare le restrizioni. Io boh. - Biancanevermind : Aumentano i casi quindi le regioni chiedono un nuovo cambio dei parametri per evitare le restrizioni. Io boh. - Nat_Casatelli : RT @Miti_Vigliero: Certo, contiamo solo i ricoverati quotidiani per regione; vuoi mettere leggere numeri a 1 cifra al posto di quelle a 3?… - AgenPolitica : LE REGIONI CHIEDONO AL GOVERNO NUOVI PARAMETRI PER EVITARE CAMBI DI COLORE -