Le prime parole di Ballo-Touré da rossonero: “Spero di vedervi a San Siro”. Il video (Di domenica 18 luglio 2021) Il neo acquisto milanista, Fodé Ballo-Touré, tramite un video postato sul profilo Instagram dalla società lombarda, ha lanciato un messaggio ai tifosi: “Ciao, sono Fodé Ballo-Touré, sono molto felice di essere al Milan, Spero di vedervi a San Siro. Forza Milan” Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da AC Milan (@acmilan) Foto: Twitter Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 18 luglio 2021) Il neo acquisto milanista, Fodé, tramite unpostato sul profilo Instagram dalla società lombarda, ha lanciato un messaggio ai tifosi: “Ciao, sono Fodé, sono molto felice di essere al Milan,dia San. Forza Milan” Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da AC Milan (@acmilan) Foto: Twitter Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

