Le Giurie del Magna Graecia Film Festival 2021 | Pappi Corsicato | Marco Bocci | Ivan Carlei

Advertising

Czinforma : -

Ultime Notizie dalla rete : Giurie del

RomaDailyNews

...varie location a Catanzaro " annuncia la line - up completa della Giuria 2021 e delle due... tratto dal suo omonimo primo libro e l'uscitasuo secondo libro "In provincia si sogna sbagliato"...È regolarmente invitato a far parte didi concorsi internazionali di interpretazione ... I biglietti potranno essere acquistati anche sulla FortezzaPriamar un'ora prima di ogni ...CINEMA Tutto pronto per la partenza. Dopo l’annuncio dell’attrice e modella Greta Ferro come Madrina e di Pappi Corsicato, designato Presidente di Giuria, il Magna Graecia Film Festival - che si terrà ...Ecco i nomi dei premiati. del concorso letterario-fotografico «Questa edizione ci ha tenuto un po’ sulle spine, ma i tempi più lunghi hanno fatto sì che il concorso abbia avu ...