Le alluvioni travolgono anche la campagna elettorale tedesca

(Di domenica 18 luglio 2021) Il tema ambientale sarà al centro delle elezioni tedesche del prossimo 26 settembre, ora ancora più di prima. In queste ore tutti i candidati alla cancelleria stanno accorrendo nelle zone colpite dall’alluvione. La comunicazione in questi casi è sempre difficile: come riuscire ad essere vicini a chi è stato colpito dalla tragedia senza far sembrare di essere a caccia di voti. Perché in questi giorni, bui e interminabili per chi viveva in quei piccoli paesi spazzati via da piogge e inondazioni, la politica non si ferma. Mentre il numero dei morti sale, i protagonisti della prossima tornatadevono mostrare le proprie priorità, senza far vedere grosse differenze ...