Lazio, il nuovo acquisto Hysaj si presenta alla squadra cantando "Bella ciao": i tifosi lo insultano e il video viene rimosso (Di domenica 18 luglio 2021) Elseid Hysaj, nuovo acquisto della Lazio, si è presentato alla squadra con un video in cui canta "Bella ciao". Il breve filmato è stato postato dallo spagnolo Luis Alberto su Instagram, ma quando il giocatore albanese è stato insultato da diversi tifosi, il video è stato rimosso. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

