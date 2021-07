Lazio, il neo acquisto Hysaj ripreso mentre canta 'Bella Ciao'. Insulti dai tifosi biancocelesti (Di domenica 18 luglio 2021) Prima uscita social da dimenticare per Elseid Hysaj, uno dei nuovi arrivi in casa Lazio. In un video pubblicato da Luis Alberto (che poi ha eliminato la storia su Instagram), l'albanese di 27 anni che ... Leggi su romatoday (Di domenica 18 luglio 2021) Prima uscita social da dimenticare per Elseid, uno dei nuovi arrivi in casa. In un video pubblicato da Luis Alberto (che poi ha eliminato la storia su Instagram), l'albanese di 27 anni che ...

