Lavoro | in Italia boom di contratti a termine | aumenta precarietà ma non occupazione

(Di domenica 18 luglio 2021) Inla flessibilità ha prodotto una eccessivae questo trend continua anche in questa fase di ripresa dell’economia. Negli ultimi dieci anni ia tempo determinato sonoti di oltre 800mila unità registrando un’impennata del +36,3% con una variazione dell’complessiva pari appena all’1,4%. E’ quanto emerge dal Rapporto 2021 dell’Istituto Nazionale per l’Analisi delle politiche Pubbliche (Inapp). Lo studio, che riprende una tradizione trentennale dell’Isfol, prova a tracciare in 8 capitoli le trasformazioni in corso nel mercato dele nei ...

Advertising

DPCgov : Alluvione #Belgio, concluso il lavoro di @emergenzavvf che hanno contribuito al soccorso della popolazione colpita… - reportrai3 : La Commissione Ue ha avviato una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia: l'attività dei magistrati onorar… - elenabonetti : Questa mattina ho incontrato Anita Bhatia, vice Direttrice esecutiva di @UN_Women. L’Italia apprezza il lavoro fatt… - martafana : @EdoardoGovi @un_Filip Occorre a mio avviso fare entrambi. Io di lavoro faccio ricerca e tutto il mio tempo libero… - CIAfra73 : @marcoluci1 @AAzzalini Sicuramente. Poi la @LuxVide è davvero una grande casa di produzione tra le migliori in Ital… -

Ultime Notizie dalla rete : Lavoro Italia

Il Fatto Quotidiano

... 'Sono specializzato in editoria multimediale, inho lavorato nelle pubbliche relazioni, ... Arrivato in Russia senza soldi, senzae senza conoscere la lingua, ho passato i primi 5 o 6 mesi ...A chiudere gli interventi politici è stata la Deputata di Fratelli d'Wanda Ferro in ... Museo che si doterà di un gruppo dial quale, oltre all'antropologo Pino Cinquegrana, parteciperà ...Meteo Milano, la situazione. Meteo Milano – Buona domenica e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori della Lombardia! La goccia fredda che nei giorni scorsi ha portato spi ...Dal Gargano al Salento, in particolare nei centri più piccoli, le cooperative di comunità ormai sono una realtà. E non è un caso che il primo esempio di questo modello sia nato in Puglia, a Melpignano ...