L’allerta maltempo in Germania si sposta a Sud: 130 evacuati in Baviera. Paura per i fiumi in piena – Il video (Di domenica 18 luglio 2021) Il maltempo che imperversa in Germania si sta spostando verso il Sud, dando una tregua all’area ai confini con Belgio e Paesi Bassi e iniziando a minacciare anche l’Austria, dove da ieri sono in allerta le zone vicino Saliburgo dove diversi paesi come Hallein e Mittersill sono alle prese con il maltempo. Rifiatano le regioni più disastrate dall’alluvione, quelle della Renania-Palatinato e del Nordreno-Vestfalia, tremano l’Alta Baviera e la Sassonia, nella zona montuosa conosciuta come Svizzera sassone. «La situazione è tesa, ma sotto controllo», ha affermato un portavoce dell’amministrazione di Dresda. ... Leggi su open.online (Di domenica 18 luglio 2021) Ilche imperversa insi stando verso il Sud, dando una tregua all’area ai confini con Belgio e Paesi Bassi e iniziando a minacciare anche l’Austria, dove da ieri sono in allerta le zone vicino Saliburgo dove diversi paesi come Hallein e Mittersill sono alle prese con il. Rifiatano le regioni più disastrate dall’alluvione, quelle della Renania-Palatinato e del Nordreno-Vestfalia, tremano l’Altae la Sassonia, nella zona montuosa conosciuta come Svizzera sassone. «La situazione è tesa, ma sotto controllo», ha affermato un portavoce dell’amministrazione di Dresda. ...

