La vera storia tra Lady Diana e il maggiore James Hewitt (Di domenica 18 luglio 2021) The Crown 4 ha ben raccontato il matrimonio (disastroso) tra Diana Spencer e il principe Carlo. «Troppo affollato», con la presenza di Camilla sempre ben delineata. Ma come accenna la serie Netflix, e le stesse dichiarazioni successive della principessa, anche lei ebbe diversi amanti. Il più «famoso»? Il maggiore James Hewitt. Lui era il suo istruttore di equitazione, e i due si conobbero nel 1986, circa cinque anni dopo il matrimonio con Carlo. Leggi su vanityfair (Di domenica 18 luglio 2021) The Crown 4 ha ben raccontato il matrimonio (disastroso) tra Diana Spencer e il principe Carlo. «Troppo affollato», con la presenza di Camilla sempre ben delineata. Ma come accenna la serie Netflix, e le stesse dichiarazioni successive della principessa, anche lei ebbe diversi amanti. Il più «famoso»? Il maggiore James Hewitt. Lui era il suo istruttore di equitazione, e i due si conobbero nel 1986, circa cinque anni dopo il matrimonio con Carlo.

La vera storia tra Lady Diana e il maggiore James Hewitt Il più «famoso» amante della principessa? L'ex maggiore dell'esercito britannico. I due si conobbero nel 1986, e all'inizio lui era solito introdursi a Kensington Palace nascosto nel bagagliaio dell'a ...

