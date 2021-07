La top 10 delle sopracciglia da uomo: il re è Drake (Di domenica 18 luglio 2021) I trend sopracciglia da donna cambiano in continuazione. Da quelle sottili, skinny, anni 2000 a quelle scolpite da Instagram degli anni 2010 fino al modello soap brows. Quando si tratta di donne è facile capire cosa va e cosa non va. Non ci sono, però, gli stessi trend per gli uomini. Secondo Longevitahairtransplant.com che ha condotto la ricerca esiste però una regola aurea per capire quali sono le sopracciglia da uomo considerate più belle. L’algoritmo della simmetria matematica che influenza la percezione umana di ciò che è considerato attraente aiuta in questo caso e ha permesso di creare la Top 10 dei Best Eyebrows da uomo. Leggi su vanityfair (Di domenica 18 luglio 2021) I trend sopracciglia da donna cambiano in continuazione. Da quelle sottili, skinny, anni 2000 a quelle scolpite da Instagram degli anni 2010 fino al modello soap brows. Quando si tratta di donne è facile capire cosa va e cosa non va. Non ci sono, però, gli stessi trend per gli uomini. Secondo Longevitahairtransplant.com che ha condotto la ricerca esiste però una regola aurea per capire quali sono le sopracciglia da uomo considerate più belle. L’algoritmo della simmetria matematica che influenza la percezione umana di ciò che è considerato attraente aiuta in questo caso e ha permesso di creare la Top 10 dei Best Eyebrows da uomo.

Advertising

fattoquotidiano : Il 'Quaderno': dall'apericruci alla 'Poltrona di Spade' nostrana, un gioco in cui indovinare i politici che hanno f… - littlelookalike : RT @pizzo_76: Una delle esperienze top proposte nel programma dell'estate del Garda Trentino: escursione al rifugio Monte Stivo Marchetti c… - CosaInTendenza : Alle 06:31 #18luglio è entrato nella TOP 10 delle tendenze Italia alla posizione 7 Tweet tra i più popolari per l'… - CosaInTendenza : Alle 06:31 Bucks è entrato nella TOP 10 delle tendenze Italia alla posizione 6 Tweet in evidenza per l'hashtag Buc… - CosaInTendenza : Alle 06:31 buona domenica è entrato nella TOP 5 delle tendenze Italia alla posizione 4 Tweet in evidenza per l'has… -