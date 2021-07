La sfida dell'imprenditore. "Assumo solo vaccinati" (Di domenica 18 luglio 2021) Prato, 18 luglio 2021 - Una provocazione. Che però fa discutere in città, soprattutto perché tocca l'argomento del momento: il green pass. A lanciarla su Facebook è stato Lorenzo Guazzini, ... Leggi su lanazione (Di domenica 18 luglio 2021) Prato, 18 luglio 2021 - Una provocazione. Che però fa discutere in città, soprattutto perché tocca l'argomento del momento: il green pass. A lanciarla su Facebook è stato Lorenzo Guazzini, ...

Advertising

raffaellapaita : Tantissima gente ad Asti per l’iniziativa con @TeresaBellanova e @SilviaFregolent sulla sfida delle #infrastrutture… - itinagli : Con il via libera finale dell'#Ecofin a 12 #RecoveryPlan, compreso quello italiano, oggi inizia la strada per costr… - MichPagliarell1 : RT @OriettaBerti: Ciao Ragazzi, ho accettato la sfida di @maxibon per stabilire chi tra me ed @ElettraLambo la Queen del gelato dell’estat… - qn_lanazione : La sfida dell’imprenditore. 'Assumo solo vaccinati' - sportli26181512 : La Gazzetta dello Sport: 'Brahim Diaz studia da 10, Giroud sfida il tabù del 9': Si parla anche del Milan sulla pri… -