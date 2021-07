La Rete Bibliotecaria punto di riferimento per “Bergamo capitale della cultura” (Di domenica 18 luglio 2021) La Rete Bibliotecaria Bergamasca (RBBG) cresce e cambia pelle, candidandosi a diventare punto di riferimento per la cultura dei Comuni bergamaschi e andando così oltre il suo ruolo (che resta prioritario) nel campo dei libri e della lettura. Per fare il punto sulle novità, le attività in fieri e i progetti a breve e medio termine, il neo Presidente di RBBG Gianluca Iodice ha scritto una lettera a tutti i Sindaci, Assessori alla cultura e Bibliotecari della provincia: “Da oltre sette anni – dichiara – RBBG ha raccolto il testimone dell’Ente ... Leggi su bergamonews (Di domenica 18 luglio 2021) LaBergamasca (RBBG) cresce e cambia pelle, candidandosi a diventarediper ladei Comuni bergamaschi e andando così oltre il suo ruolo (che resta prioritario) nel campo dei libri elettura. Per fare ilsulle novità, le attività in fieri e i progetti a breve e medio termine, il neo Presidente di RBBG Gianluca Iodice ha scritto una lettera a tutti i Sindaci, Assessori allae Bibliotecariprovincia: “Da oltre sette anni – dichiara – RBBG ha raccolto il testimone dell’Ente ...

