(Di domenica 18 luglio 2021) Il retroscena sullaSi sa che lafin dall’ascesa al trono ha sempre amato tenere tutto sotto controllo. Oltre a guidare la Royal Family e ad adempiere ai numerosi impegni lavorativi, Sua Maestà si prende cura anche di Buckingham Palace e delle altre tenute reali. Non è semplice tuttavia per gli L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

zazoomblog : La regina Elisabetta aumenta la sicurezza informatica. «La casa reale obiettivo ad alto rischio» - #regina… - blodhgarm_ : Ok adesso immagina l’estetista che fa la ceretta alla regina Elisabetta. - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: La regina Elisabetta aumenta la sicurezza informatica: «La casa reale obiettivo ad alto rischio» - ilmessaggeroit : La regina Elisabetta aumenta la sicurezza informatica: «La casa reale obiettivo ad alto rischio» - CommozioniA : RT @marilovesgr33n: INTERNI SPERIMENTALI • Jean Michel Frank | Paris 1930 • Scala di Milton Ramos Oscar Niemeyer ITAMARATY Palace | B… -

Ultime Notizie dalla rete : Regina Elisabetta

A marzo, laaveva nominato Elliot Atkins come suo primo chief information security officer per prevenire gli attacchi online. Un mese prima l'ex capo dell'MI5 Andrew Parker era stato nominato ...Ma che rapporto ha Anna con la mammaII ? Una delle prime apparizioni pubbliche di Anna fu dal balcone del Palazzo reale, in occasione dell' incorazione della madre. Aveva due anni. ...La Regina Elisabetta detesta che venga utilizzata l'aspirapolvere a palazzo e nelle altre tenute reali: ecco il retroscena inedito.La regina Elisabetta ha aumentato la sicurezza informatica dopo aver appreso che i reali sono «un obiettivo ad alto rischio». I suoi esperti di sicurezza informatica affermano - in ...