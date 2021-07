La polizia londinese ha chiesto aiuto per trovare dieci uomini coinvolti nei disordini prima della finale degli Europei fra Inghilterra e Italia (Di domenica 18 luglio 2021) La polizia londinese ha diffuso le foto di dieci uomini coinvolti nei disordini prima della finale degli Europei di calcio fra Inghilterra e Italia, giocata a Londra, chiedendo aiuto per identificarli. «Sono persone che riteniamo debbano rispondere ad alcune domande. Leggi su ilpost (Di domenica 18 luglio 2021) Laha diffuso le foto dineidi calcio fra, giocata a Londra, chiedendoper identificarli. «Sono persone che riteniamo debbano rispondere ad alcune domande.

