La 'notte famosissima' apre con il tricolore e i 1600 anni di Venezia (Di domenica 18 luglio 2021) Il tricolore ad aprire lo spettacolo pirotecnico dei fuochi d'artificio in laguna la notte scorsa, tra sabato e domenica, per rendere omaggio al Paese, e i 1600 anni dalla nascita di Venezia con oltre ... Leggi su veneziatoday (Di domenica 18 luglio 2021) Ilad aprire lo spettacolo pirotecnico dei fuochi d'artificio in laguna lascorsa, tra sabato e domenica, per rendere omaggio al Paese, e idalla nascita dicon oltre ...

