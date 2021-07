La nazionale olimpica di calcio della Germania ha lasciato il campo durante un’amichevole per un insulto razzista a un suo giocatore (Di domenica 18 luglio 2021) Sabato 17 luglio la nazionale olimpica di calcio della Germania è uscita dal campo in anticipo durante un’amichevole organizzata contro l’Honduras a Tokyo in preparazione delle imminenti Olimpiadi. I giocatori tedeschi hanno lasciato il campo a cinque minuti dalla fine Leggi su ilpost (Di domenica 18 luglio 2021) Sabato 17 luglio ladiè uscita dalin anticipoorganizzata contro l’Honduras a Tokyo in preparazione delle imminenti Olimpiadi. I giocatori tedeschi hannoila cinque minuti dalla fine

