La Merkel sconvolta visita i luoghi dell'alluvione: 'Scene spettrali' (Di domenica 18 luglio 2021) Quelle che la cancelliera Angela Merkel ha visto visitando, ad Adenau, i luoghi più colpiti dall'alluvione in Germania sono state 'immagini spettrali'. sconvolta dai 'danni surreali' provocati dall'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 18 luglio 2021) Quelle che la cancelliera Angelaha vistondo, ad Adenau, ipiù colpiti dall'in Germania sono state 'immagini'.dai 'danni surreali' provocati dall'...

Advertising

MediasetTgcom24 : La Merkel sconvolta visita i luoghi dell'alluvione: 'Scene spettrali' #AngelaMerkel - CAvondet : Strage delle alluvioni o da alluvioni? Come scrivere Strage di elefanti? - ElioLannutti : Maltempo, salgono a 156 morti in Germania, Merkel attesa in aree colpite @sole24ore - dukana2 : RT @dukana2: #Germania, forti piogge e inondazioni: almeno 30 morti e 70 dispersi. #Merkel da Washington: 'Sconvolta dalla catastrofe' - È… - Teiteled : RT @GucciPatrizia: Germania, la strage per le alluvioni: Merkel 'sconvolta'. Morti e dispersi, mai vista una roba simile: clima impazzito,… -