La medaglia? Non si indossa quella dei perdenti, e lo sa bene anche Bonucci… (Di domenica 18 luglio 2021) di Roberto Del Balzo Oggi è ieri. Ieri era dopodomani. Domani è oggi. Le nostre poche certezze, la nostra dignità che si intravede come la filigrana in controluce, ci fanno apparire così mediocri nell’incertezza di un tempo sospeso dal pericolo sempre vivo di un virus arrivato nel periodo di carnevale come un tragico scherzo e una festa per la nazionale di calcio, l’inno dello stivale che raggiunge le nuvole, l’orgoglio italico che sventola la sua bandiera solo nei weekend per ripiegarla la domenica sera. Domani si torna al lavoro senza voce, rimasta attaccata all’ultimo gol urlato fuori dal balcone. Magari ci farà ancora storcere la bocca quel gesto disgustoso dei calciatori inglesi che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 18 luglio 2021) di Roberto Del Balzo Oggi è ieri. Ieri era dopodomani. Domani è oggi. Le nostre poche certezze, la nostra dignità che si intravede come la filigrana in controluce, ci fanno apparire così mediocri nell’incertezza di un tempo sospeso dal pericolo sempre vivo di un virus arrivato nel periodo di carnevale come un tragico scherzo e una festa per la nazionale di calcio, l’inno dello stivale che raggiunge le nuvole, l’orgoglio italico che sventola la sua bandiera solo nei weekend per ripiegarla la domenica sera. Domani si torna al lavoro senza voce, rimasta attaccata all’ultimo gol urlato fuori dal balcone. Magari ci farà ancora storcere la bocca quel gesto disgustoso dei calciatori inglesi che ...

Advertising

RobTallei : Non so se sia più brutto fischiare l'inno avversario o togliersi la medaglia d'argento appena ricevuta. - lucianonobili : Che brutta immagine quella degli inglesi che si tolgono la medaglia d’argento, mentre i soliti teppisti provano a r… - micheledisalvo : I giocatori inglesi che si tolgono la medaglia… #william che non saluta #Mattarella e se ne va prima della premiazi… - AnnaMar06982989 : RT @tefulmino: LA PATACCARA MI HA BLOCCATO, non appena le ho postato lo screenshot che la sbugiardava. Altra medaglia al valore. https://t.… - danieledv79 : RT @tefulmino: LA PATACCARA MI HA BLOCCATO, non appena le ho postato lo screenshot che la sbugiardava. Altra medaglia al valore. https://t.… -