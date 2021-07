La lite poi la furia | marocchino ubriaco investe tre ragazzi

(Di domenica 18 luglio 2021) L'orrore a Pavia. Respinto da un locale perché troppo, l'extracomunitario ha travolto due ragazze di 19 e 17anni e unno di 14 schiacciandoli contro altri veicoli in sosta

Stando a quanto raccontano i testimoni presenti sul posto, lapare sia stata particolarmente violenta e a nulla è servito l'intervento di uun'altra persona, che ha provato a sedare gli animi per ...Il tutto è accaduto dopo unain un locale. Secondo quanto ricostruito dagli agenti di polizia, ... ma è stato bloccato da alcuni presenti che lo hannoconsegnato alla polizia stradale. I tre ...L’investitore è un 30enne di origine marocchina, arrestato dalla polizia per tentato omicidio. Era completamente ubriaco ...L'orrore a Pavia. Respinto da un locale perché troppo ubriaco, l'extracomunitario ha travolto due ragazze di 19 e 17anni e un ragazzino di 14 schiacciandoli contro altri veicoli in sosta ...