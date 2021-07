La Lamborghini di Insigne è una supercar da amore a prima vista

Leggi su gqitalia

(Di domenica 18 luglio 2021) Ladi Lorenzoè una Huracan Evo. L'attaccante del Napoli e della Nazionale, con cui ha appena vinto il Campionato Europeo, l'ha ricevuta in regalo poco più di un anno fa, in occasione del suo compleanno. Il 4 giugno del 2020, l'attaccante partenopeo si è trovato ladi Sant'Agata Bolognese parcheggiata sotto casa con un bel fiocco rosso. A regalargliela, organizzando la sorpresa, è stata la moglie Jenny. I due sono sposati dal 2012 e hanno due figli. Chissà che il prossimo anno, per i primi dieci anni di matrimonio,non possa ricevere un'altra auto speciale in dono. Non sarebbe una ...