La Galleria degli Uffizi contro Pornhub: il sito ha usato il nome e le immagini del museo senza permesso (Di domenica 18 luglio 2021) «Alcuni dei porno migliori di tutti i tempi non sono su Pornhub. Si trovano in un museo». Così Ilona Staller, al secolo Cicciolina, introduce Classic Nudes, il progetto del colosso pornografico che punta a portare i suoi utenti in alcuni dei musei d'arte più famosi al mondo. C'è un però un problema. Nessuno ha chiesto a questi musei il permesso di usare il loro nome e le loro opere. E così la Galleria degli Uffizi di Firenze, una delle strutture coinvolte, è pronta a inviare una diffida a MindGeek Holding, la società con sede in Lussemburgo che è proprietaria di ...

