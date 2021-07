La falsa partenza estiva: dalla Grecia alla Spagna torna il coprifuoco. Come si stanno blindando le Regioni in Italia contro la variante Delta (Di domenica 18 luglio 2021) La variante Delta rischia di rovinare le nostre vacanze. Mentre la Gran Bretagna non cambia nulla e, nonostante l’impennata di contagi da Covid, farà cadere le restrizioni nelle prossime ore, la Spagna torna al coprifuoco. Un Paese tutto rosso, con due grandi aree di colore rosso scuro in Catalogna e nel nord ovest. La Comunità Valenciana, infatti, si è fatta autorizzare dai giudici per introdurre, già da questa settimana, il coprifuoco dall’una alle sei del mattino. Da questo weekend il coprifuoco è entrato in vigore anche nella Catalogna (a Barcellona e nei 161 comuni ... Leggi su open.online (Di domenica 18 luglio 2021) Larischia di rovinare le nostre vacanze. Mentre la Gran Bretagna non cambia nulla e, nonostante l’impennata di contagi da Covid, farà cadere le restrizioni nelle prossime ore, laal. Un Paese tutto rosso, con due grandi aree di colore rosso scuro in Catalogna e nel nord ovest. La Comunità Valenciana, infatti, si è fatta autorizzare dai giudici per introdurre, già da questa settimana, ildall’una alle sei del mattino. Da questo weekend ilè entrato in vigore anche nella Catalogna (a Barcellona e nei 161 comuni ...

